18.8 C
Firenze
giovedì 14 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ascolti tv, finale Coppa Italia domina la prima serata

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La finale di Coppa Italia Lazio-Inter, in onda ieri mercoledì 13 maggio su Canale 5, ha dominato la prima serata con 5.566.000 spettatori, pari al 27,8% di share. Medaglia d’argento per Rai1 che con il film ‘Succede anche nelle migliori famiglie’ ha interessato 2.482.000 spettatori con uno share del 13,6% mentre Rai3 con ‘Chi l’ha visto?’ ha conquistato 1.551.000 spettatori e il 9,7% di share. 

Fuori dal podio troviamo Italia 1 con ‘Il richiamo della foresta’ che ha intrattenuto 1.133.000 spettatori (6,1% di share) mentre La7 con la replica di ‘Una Giornata Particolare’ ha raccolto 710.000 spettatori (4,1%). Seguono: Nove con ‘Enrico Brignano Show’ (674.000 spettatori, 4% share); Rai2 con ‘Mare Fuori 6’ (669.000 spettatori, 3,8% share); Rete 4 con ‘Realpolitik’ (467.000 spettatori, 3,7% share) e Tv8 con ‘Gli Internazionali d’Italia’ di tennis (384.000 spettatori, 1,8% share).  

In access prime time ‘Affari Tuoi’ su Rai1, libero dalla concorrenza de ‘La Ruota della Fortuna’ (non andata in onda per lasciare spazio alla finale di Coppa Italia), ha dominato la fascia con ben 5.010.000 spettatori e il 23,3% di share. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18.8 ° C
19.9 °
17.3 °
41 %
7.2kmh
40 %
Gio
20 °
Ven
15 °
Sab
19 °
Dom
19 °
Lun
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2140)ultimora (1096)Video Adnkronos (341)ImmediaPress (235)lavoro (112)salute (91)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati