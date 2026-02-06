9.6 C
Ascolti tv giovedì 5 febbraio, ‘Don Matteo’ su Rai1 domina prime time

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – La fiction ‘Don Matteo 15’, in onda ieri giovedì 5 febbraio su Rai1, ha dominato il prime time con 4.055.000 spettatori e il 23,2% di share. Medaglia d’argento per la partita di Coppia Italia Atalanta-Juventus, in onda su Italia 1, che ha interessato 3.348.000 spettatori e il 16,3% di share mentre ‘Striscia la notizia’ su Canale ha raggiunto 1.717.000 spettatori e l’11% di share. 

Fuori dal podio troviamo ‘Dritto e Rovescio’ su Rete 4 con 1.030.000 spettatori (7,7% share) mentre ‘Piazzapulita’, in onda su La7 ha interessato 835.000 spettatori (5,9% share). A seguire. Rai3 con ‘Splendida Cornice’ (929.000 spettatori, 5,8% share); Nove con ‘Only Fun – Comico Show’ (568.000 spettatori, 3,4% share); Rai2 con ‘Un piccolo favore’ (444.000 spettatori, 2,4% share) e Tv8 con ‘Prima o poi mi sposo’ (313.000 spettatori, 1,7% share). 

In access prime time testa a testa tra Rai1 e Canale5. ‘Affari Tuoi’ condotto da Stefano De Martino ha incollato allo schermo 4.887.000 spettatori (22,4% di share) mentre ‘La Ruota della Fortuna’ di Gerry Scotti ha raccolto 4.845.000 spettatori (22,2% share).  

