16.9 C
Firenze
martedì 11 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ascolti tv, ‘Il Commissario Ricciardi’ torna e vince

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – La terza serie del ‘Commissario Ricciardi’ esordisce su Rai1 con una vittoria: la fiction è stata vista ieri sera da 3.563.000 spettatori con il 21.2% di share, risultando il programma più seguito tra quelli del prime time. Al secondo posto, ‘Il Grande Fratello’ su Canale 5, con una media di 1.954.000 spettatori e del 15% di share. Al terzo posto, la partita degli ATP Finals tra Jannik Sinner e Auger Aliassime su Rai2, con 2.253.000 spettatori e il 10.6% di share.  

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: ‘Lo Stato delle Cose’ su Rai3 (1.006.000 spettatori, share 6.7%), ‘Fast & Furious 6’ su Italia1 (960.000 spettatori, share 5.7%), ‘GialappaShow’ su Tv8 (727.000 spettatori, share 4.4%), ‘Quarta Repubblica’ su Rete4 (591.000 spettatori, share 4.6%), ‘La Torre di Babele’ su La7 (551.000 spettatori, share 2.8%), ‘Little Big Italy’ sul Nove (378.000 spettatori, share 2.1%). 

In access prime time, su Canale 5 dopo ‘Gira La Ruota’ della Fortuna (4.100.000 spettatori, share 19.4%), ‘La Ruota della Fortuna’ ha ottenuto 5.195.000 spettatori e il 23.8% di share, mentre su Rai1 ‘Cinque Minuti’ ha registrato 3.861.000 spettatori e il 18.5% di share e ‘Affari Tuoi’ 4.377.000 spettatori e il 20% di share. Ottimo anche il risultato di ‘Otto e Mezzo’ su La7, con 1.694.000 spettatori e il 7.7% di share.  

Vittoria di Rai1 nel preserale con ‘L’Eredità – La Sfida dei 7’ (3.450.000 spettatori, share 24.5%) e ‘L’Eredità’ (4.834.000 spettatori, share 28%), che hanno prevalso su ‘Avanti il Primo’ (2.032.000 spettatori, share 15.7%) e ‘Avanti un Altro’ (3.244.000 spettatori, share 20.1%), in onda su Canale 5.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
16.9 ° C
18.6 °
15.1 °
67 %
1.8kmh
20 %
Mar
17 °
Mer
18 °
Gio
18 °
Ven
18 °
Sab
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1472)ultimora (1369)sport (59)demografica (44)attualità (22)campionato (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati