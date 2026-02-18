9.9 C
Ascolti tv, il finale di ‘Cuori 3’ su Rai1 vince la prima serata

(Adnkronos) –
Il finale della terza stagione della fiction ‘Cuori’, trasmesso ieri su Rai1, è stato il programma più seguito del prime time, con 3.034.000 spettatori e il 17.8% di share. Al secondo posto, ‘Colpa dei Sensi’ su Canale 5, con 2.078.000 spettatori e il 13.8% di share. Al terzo posto, le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 su Rai2, con il Pattinaggio Artistico, che ottiene 2.160.000 spettatori e l’11.6% di share.  

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: ‘Le Iene presentano: Inside’ su Italia 1 (1.096.000 spettatori, share 9.4%), ‘DiMartedì’ su La7 (1.360.000 spettatori, share 8.3%, nella prima parte, e 511.000 spettatori, share 9.2%, nella parte finale chiamata ‘DiMartedì Più’), FarWest su Rai3 (578.000 spettatori, share 3.8%), ‘È Sempre Cartabianca’ su Rete4 (531.000 spettatori, share 4.1%), ‘Cash or Trash – La Notte dei Tesori’ sul Nove (437.000 spettatori, share 2.7%), ‘The Idea of You’ su TV8 (246.000 spettatori, share 1.4%).  

In access prime time, testa a testa tra ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 (4.733.000 spettatori, share 22%) e ‘Affari Tuoi’ su Rai1 (4.723.000 spettatori, share 21.8%).  

