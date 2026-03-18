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Ascolti tv, la fiction Rai ‘Le libere donne’ vince la prima serata con il 18,6%

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – ‘Le libere donne’ ha vinto la prima serata di ieri, 17 marzo, con il 18,6% di share. La fiction di Rai1 con Lino Guanciale ha incollato allo schermo 3.046.000 telespettatori. Poco sotto con il 18,4% si posiziona la prima puntata del ‘Grande Fratello Vip’ – in onda su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi – che è stata viata da 2.146.000 telespettatori. Su La7 ‘DiMartedì’ ha conquistato 1.690.000 telespettatori e il 10,6%.  

Su Italia 1 ‘Spider-Man’ ha intrattenuto 912.000 telespettatori, pari al 5,4%. Su Rai3 ‘FarWest’ ha radunato 599.000 telespettatori, pari al 4%, mentre Rete 4 con ‘È Sempre Cartabianca’ ha totalizzato 495.000 telespettatori e il 3,9%. Su Rai2 ‘Stasera a Letto Tardi’ ha ottenuto 409.000 telespettatori e il 2,8%. Stesso share per ‘Italia’s Got Talent’ su Tv8, che è stato visto da 487.000 telespettatori. Infine, sul Nove ‘Cash or Trash – La Notte dei Tesori’ ha radunato 381.000 telespettatori, pari al 2,2%. 

Nella fascia access prime time, su Canale 5 ‘La Ruota della Fortuna’ conquista 5.244.000 telespettatori e il 24,8%. Su Rai1 ‘Cinque Minuti’ ha interessato 4.261.000 telespettatori (21,1%), mentre ‘Affari Tuoi’ 5.110.000 telespettatori con uno share del 24%. 

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