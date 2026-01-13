7.3 C
Firenze
martedì 13 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ascolti tv, ‘La preside’ Luisa Ranieri vola al 27% di share e Rai1 vince la prima serata

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – È Rai1 con ‘La Preside’ Luisa Ranieri a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, lunedì 12 gennaio 2026. La prima puntata della fiction ispirata alla preside di Caivano Eugenia Carfora ha incollato davanti allo schermo 4.814.000 spettatori, totalizzando il 27% di share. Secondo posto sul podio per Canale5, che con ‘Zelig 30’ ha ottenuto un ascolto medio di 2.953.000 spettatori con uno share del 21.1%. Rai3, che ieri trasmetteva ‘Lo Stato delle Cose’ con Massimo Giletti è stato la scelta di 1.002.000 spettatori per uno share del 6.3%, mentre Italia1 con il suo ‘John Wick’ è stato visto da 880.000 spettatori, totalizzando il 4.7% di share. ‘Boss in Incognito’, su Rai2, ha convinto 845.000 spettatori pari al 5% di share, mentre La7 con ‘Putin – Anatomia di uno Zar’ raggiunge 815.000 spettatori e il 4.2%. Su Rete4 ‘Quarta Repubblica’ ha ottenuto un ascolto di 743.000 spettatori ed uno share del 5.5%.  

Nell’access prime time, su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ è stato la scelta di 5.459.000 spettatori pari al 25.3% di share, mentre su Rai1 ‘Affari Tuoi﻿’ ottiene un ascolto medio di 5.167.000 spettatori ed il 23.8% di share.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
7.3 ° C
8.7 °
6.5 °
91 %
0.5kmh
75 %
Mar
10 °
Mer
11 °
Gio
11 °
Ven
14 °
Sab
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (936)ultimora (852)Eurofocus (38)demografica (26)sport (20)Eugenio Giani (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati