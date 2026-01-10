5.4 C
Ascolti tv, ‘La Ruota dei Campioni’ vince prime time

(Adnkronos) – Il game show ‘La Ruota dei Campioni’, in onda ieri venerdì 9 gennaio su Canale 5, ha dominato sia la fascia dell’access prime time che la prima serata. Il programma ha catturato 5.277.000 spettatori e uno share del 25.6% dalle 20:48 alle 22:26 e 4.090.000 spettatori con il 24.4% di share dalle 22:29 alle 23:25. Per quanto riguarda la prima serata, al secondo posto si posiziona Rai1 con ‘Tali e Quali’ che ha interessato 2.628.000 spettatori, pari al 16.4% di share mentre Rete 4 con ‘Quarto Grado’ ha totalizzato 1.218.000 spettatori, con uno share del 9%. 

Fuori dal podio troviamo Italia 1 con ‘Harry Potter e il principe mezzosangue’. Il sesto capitolo della saga del celebre mago ha incollato davanti allo schermo 1.190.000 spettatori, raggiungendo il 7.1% di share mentre La7 con ‘Propaganda Live’ ha raccolto 973.000 spettatori, con il 6.6% di share. Seguono: Rai 2 con ‘Togo – Una grande amicizia’ (753.000 spettatori, 4.1% share); Rai3 con ‘Perfetta illusione’ (642.000 spettatori, 3.3% share), Nove con ‘I Migliori Fratelli di Crozza’ (364.000 spettatori, 2.3% share) e Tv8 con ‘Cucine da Incubo’ (290.000 spettatori, 1.7% share). 

In access prime time ‘Affari tuoi’ ha sfidato ‘La ruota dei campioni’. Il gioco dei pacchi di Rai1 ha incollato allo schermo 5.041.000 spettatori raggiungendo il 23.8% di share mentre ‘Otto e Mezzo’ su La7 ha conquistato 1.542.000 spettatori (7.3% share). 

