10.3 C
Firenze
mercoledì 3 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ascolti tv, ‘L’Altro Ispettore’ su Rai1 vince la prima serata con il 18% di share

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – É Rai1 con ‘L’Altro Ispettore’ a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, martedì 2 dicembre 2025. La fiction ha incollato davanti allo schermo 3.184.000 spettatori, totalizzando il 18% di share. Secondo posto per Italia1, che con la partita di Coppa Italia – Juventus-Udinese, ha tenuto davanti al video 2.623.000 spettatori con il 12.8%.  

Canale5, con ‘La Notte nel Cuore’ è stato scelto da 2.511.000 spettatori con uno share del 16.5%, mentre Rai2, che ieri trasmetteva l’ultima puntata di ‘Belve’, ha conquistato 1.390.000 spettatori pari all’8.9%. Su La7 DiMartedì è stato visto da 1.278.000 spettatori con il 7.6%, mentre Rai3, con ‘Amore Criminale’, ha ottenuto un ascolto medio di 776.000 spettatori e share al 4.3%. Su Rete4, ‘È Sempre Cartabianca’ ha convinto 562.000 spettatori realizzando uno share del 4.2%.  

Nell’access prime time, Canale5 con ‘La Ruota della Fortuna’ è sempre sul podio con un ascolto medio di 5.743.000 spettatori, pari al 26.2%, mentre ‘Affari Tuoi’ è stato la scelta di 4.631.000 spettatori per il 21% di share.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
10.3 ° C
12.1 °
10 °
75 %
0.6kmh
88 %
Mer
12 °
Gio
10 °
Ven
10 °
Sab
12 °
Dom
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1401)ultimora (1313)demografica (45)sport (43)attualità (32)Regione Toscana (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati