Ascolti tv, ‘L’Altro Ispettore’ su Rai1 vince la prima serata con il 18% di share

(Adnkronos) – É Rai1 con ‘L’Altro Ispettore’ a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, martedì 2 dicembre 2025. La fiction ha incollato davanti allo schermo 3.184.000 spettatori, totalizzando il 18% di share. Secondo posto per Italia1, che con la partita di Coppa Italia – Juventus-Udinese, ha tenuto davanti al video 2.623.000 spettatori con il 12.8%.

Canale5, con ‘La Notte nel Cuore’ è stato scelto da 2.511.000 spettatori con uno share del 16.5%, mentre Rai2, che ieri trasmetteva l’ultima puntata di ‘Belve’, ha conquistato 1.390.000 spettatori pari all’8.9%. Su La7 DiMartedì è stato visto da 1.278.000 spettatori con il 7.6%, mentre Rai3, con ‘Amore Criminale’, ha ottenuto un ascolto medio di 776.000 spettatori e share al 4.3%. Su Rete4, ‘È Sempre Cartabianca’ ha convinto 562.000 spettatori realizzando uno share del 4.2%.

Nell’access prime time, Canale5 con ‘La Ruota della Fortuna’ è sempre sul podio con un ascolto medio di 5.743.000 spettatori, pari al 26.2%, mentre ‘Affari Tuoi’ è stato la scelta di 4.631.000 spettatori per il 21% di share.

