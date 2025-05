Ascolti tv, ‘L’Isola dei famosi’ vince la prima serata e batte i David di Donatello

(Adnkronos) –

‘L’Isola dei Famosi’ torna in tv e si aggiudica la prima serata di ieri, mercoledì 7 maggio. Il reality show di Canale 5 totalizza 2.039.000 telespettatori con uno share del 18.9%, mentre la cerimonia di consegna dei David di Donatello su Rai 1 registra 1.451.000 spettatori e il 13% di share. A seguire ‘Chi l’ha visto’ su Rai3 che segna 1.508.000 spettatori (9.9%). Su Rete4 ‘Fuori dal Coro’ totalizza 897.000 spettatori e il 6.7% di share, seguito da ‘Jason Bourne’ su Italia1 che registra 927.000 spettatori con il 5.6%. Su La7 ‘Una Giornata Particolare’ raggiunge 933.000 spettatori e il 5.4%, mentre per il finale di ‘Mare Fuori 5’ sono 766.000 gli spettatori e il 4.8% lo share. Su Tv8 i ‘4 Ristoranti’ di Alessandro Borghese registrano 482.000 spettatori e il 3.3%, mentre il Nove con ‘E’ già ieri’ 324.000 e l’1.9%).

Nell’Access prime time svetta ‘Cinque Minuti Speciale’ su Rai1, che dalle 20.35 alle 20.51 ha totalizzato 6.881.000 spettatori e il 32.2% di share, mentre i numeri di ‘Affari Tuoi’ parlano di 5.709.000 spettatori per il 28.3% di share. All’interno il TG1 Edizione Straordinaria, dalle 21 alle 21.09 totalizza 5.851.000 spettatori (27,4%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.546.000 spettatori pari al 12.2%. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)