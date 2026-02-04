Ascolti tv martedì 3 febbraio, ‘L’Invisibile’ su Rai1 domina il prime time

(Adnkronos) – La miniserie ‘L’Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro’, in onda ieri martedì 3 febbraio su Rai1, ha dominato il prime time con 4.016.000 spettatori, raggiungendo il 23,7% di share. Medaglia d’argento per ‘Io Sono Farah’ su Canale 5 che ha interessato 1.820.000 spettatori e il 12,3% di share mentre La7 con ‘DiMartedì’ ha conquistati 1.357.000 spettatori e l’8,5% di share.

Fuori dal podio troviamo ‘Le Iene presentano: Il Verdetto’ su Italia 1 che ha registrato 1.082.000 (8,5% share) mentre ‘Boss in Incognito’ su Rai2 ha raccolto 749.000 spettatori (4,8% share). Seguono : Nove con ‘Cash or Trash – La Notte dei Tesori’ (586.000 spettatori, 3,4% share); Rai3 con ‘FarWest’ (547.000 spettatori, 3,7% share); Tv8 con ‘Bohemian Rhapsody’ (526.000 spettatori, 3,2% share) e Rete4 con ‘È Sempre Cartabianca’ (474.000 spettatori, 3,7% share).

In access prime time Rai1 supera Canale 5. ‘Affari Tuoi’ ha incollato allo schermo 5.413.000 spettatori (25,7% share) mentre ‘La Ruota della Fortuna’ ha raccolto 4.944.000 spettatori (23,5% share).

