9.6 C
Firenze
mercoledì 4 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ascolti tv martedì 3 febbraio, ‘L’Invisibile’ su Rai1 domina il prime time

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La miniserie ‘L’Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro’, in onda ieri martedì 3 febbraio su Rai1, ha dominato il prime time con 4.016.000 spettatori, raggiungendo il 23,7% di share. Medaglia d’argento per ‘Io Sono Farah’ su Canale 5 che ha interessato 1.820.000 spettatori e il 12,3% di share mentre La7 con ‘DiMartedì’ ha conquistati 1.357.000 spettatori e l’8,5% di share.  

Fuori dal podio troviamo ‘Le Iene presentano: Il Verdetto’ su Italia 1 che ha registrato 1.082.000 (8,5% share) mentre ‘Boss in Incognito’ su Rai2 ha raccolto 749.000 spettatori (4,8% share). Seguono : Nove con ‘Cash or Trash – La Notte dei Tesori’ (586.000 spettatori, 3,4% share); Rai3 con ‘FarWest’ (547.000 spettatori, 3,7% share); Tv8 con ‘Bohemian Rhapsody’ (526.000 spettatori, 3,2% share) e Rete4 con ‘È Sempre Cartabianca’ (474.000 spettatori, 3,7% share). 

In access prime time Rai1 supera Canale 5. ‘Affari Tuoi’ ha incollato allo schermo 5.413.000 spettatori (25,7% share) mentre ‘La Ruota della Fortuna’ ha raccolto 4.944.000 spettatori (23,5% share). 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.6 ° C
10.3 °
8.7 °
82 %
2.2kmh
75 %
Mer
9 °
Gio
12 °
Ven
9 °
Sab
13 °
Dom
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1482)ultimora (1323)sport (68)Eurofocus (54)demografica (37)carabinieri (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati