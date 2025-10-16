21.3 C
Firenze
giovedì 16 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ascolti tv, Montalbano su Rai1 vince con 20%. L’access prime time resta di Gerry Scotti

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La replica de ‘Il Commissario Montalbano’ in onda ieri su Rai1, vince la sfida del prime time con 3.072.000 spettatori, raggiungendo il 20% di share. Medaglia d’argento per ‘This is me’ su Canale 5 che ha raccolto 2.558.000 spettatori e il 18,7% di share mentre Rai3 con ‘Chi l’ha visto?’ ha interessato 1.384.000 spettatori (9% di share).  

Fuori dal podio troviamo La7 con ‘Una Giornata Particolare’ che ha radunato 1.227.000 spettatori (7,2% share) mentre Italia 1 con ‘The Great Wall’ ha raggiunto 1.095.000 spettatori (6,1% share). A seguire: Rete 4 con ‘Realpolitik’ (443.000 spettatori, 3,4% share); Rai2 con ‘Occhi di Gatto'(555.000 spettatori, 3,2% share); Tv8 con ‘4 Ristoranti’ (375.000 spettatori, 2,5% share); Nove con ‘Circo Massimo’ (216.000 spettatori, 1,3% share).  

In access prime continua la corsa de ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 con 5.297.000 spettatori (25,8% share) mentre Rai1 con ‘Affari Tuoi’ ha raggiunto 4.775.000 spettatori (23,2% share). 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
21.3 ° C
21.9 °
20.4 °
45 %
6.3kmh
0 %
Gio
20 °
Ven
21 °
Sab
22 °
Dom
21 °
Lun
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1890)ultimora (1295)vid (198)tec (103)Lav (77)sal (67)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati