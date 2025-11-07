15.3 C
Firenze
venerdì 7 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ascolti tv, ‘Noi del Rione Sanità’ vince la prima serata

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – E’ Rai1, con ‘Noi del Rione Sanità’, a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, giovedì 6 novembre 2025. La fiction è stata vista da 2.716.000 spettatori, totalizzando il 17.8% di share. Canale5, con ‘Il Conte di Montecristo’ ha incollato davanti al video 1.524.000 spettatori, con uno share del 12.9%. Rai3, che ieri proponeva ‘Splendida Cornice’, è stato la scelta di 996.000 spettatori (con share al 6.4%), mentre Italia1 con ‘Paradise City’ ha convinto 899.000 spettatori (con il 4.9% di share).  

Rai2 con ‘Ore 14 Sera’ ha tenuto davanti allo schermo 852.000 spettatori pari al 6.5% di share, mentre La7 e il suo ‘Piazzapulita’ ha ottenuto un ascolto medio di 815.000 spettatori e il 6.2% di share. Su Rete4, ‘Dritto e Rovescio’ è stato visto da 774.000 spettatori per il 6.3% di share.  

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
15.3 ° C
15.6 °
12.1 °
72 %
2.7kmh
100 %
Ven
15 °
Sab
15 °
Dom
16 °
Lun
17 °
Mar
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1481)ultimora (1382)sport (59)demografica (40)attualità (14)Serie A (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati