Ascolti tv, prime time a ‘Chi Vuol Essere Milionario’ su Canale 5

(Adnkronos) – Il game show ‘Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo’, condotto da Gerry Scotti, in onda ieri domenica 14 dicembre su Canale 5, vince la sfida del prime time con 2.189.000 spettatori e uno share del 19,7%. Medaglia d’argento per Rai1 con ‘Sarà Sanremo’, la serata che ha svelato i giovani in gara al prossimo Festival, che ha interessato 1.733.000 spettatori, pari al 12,3% di share. Mentre il programma ‘Che Tempo Che Fa’ di Fabio Fazio sul Nove ha incollato allo schermo 1.597.000 spettatori con il 9.6% di share.

Fuori dal podio troviamo Rai3 con ‘Report’ che ha segnato 1.523.000 spettatori (9,1% share) mentre su Rai2 ‘N.C.I.S. Sydney’ ha raccolto 693.000 spettatori(3,9% share). A seguire: Italia 1 con ‘Zelig On’ (685.000 spettatori, 5% share); Rete 4 con ‘Fuori dal Coro’ (652.000 spettatori, 5,4% share); La7 con ‘Destini incrociati’ (442.000 spettatori, 2,8% share); Tv8 con ‘Un biglietto per Natale’ (348.000 spettatori, 2,1% share).

In access prime time ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 ha interessato 4.868.000 spettatori (25,5% share) mentre ‘Affari Tuoi’ su Rai1 ha ottenuto 4.381.000 spettatori (22,8% share).

