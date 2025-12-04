Ascolti tv, Rai1 con ‘L’Altro Ispettore’ vince ancora il prime time

9.6 C
(Adnkronos) – E’ Rai1 con ‘L’Altro Ispettore’ a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, mercoledì 3 dicembre. La fiction ha incollato davanti al video 2.820.000 spettatori, totalizzando il 17.4% di share. Canale5, con ‘Gigi e Vanessa Insieme’ è stato la scelta di 2.238.000 spettatori, con uno share del 17%. Terzo posto sul podio per Italia1, con la partita di Coppa Italia – Inter-Venezia, che ha coinvolto 2.141.000 spettatori con l’11% di share.  

Su Rai3, ‘Chi l’ha Visto?’ ha ottenuto un ascolto medio di 1.516.000 spettatori, per uno share del 9.6%, mentre La7 con ‘Una Giornata Particolare’ di Aldo Cazzullo ha tenuto davanti allo schermo 1.182.000 spettatori registrando il 6.6% di share. Rai2, che ieri trasmetteva ‘Un uomo sopra la legge’, ha convinto 773.000 spettatori pari al 4.3% di share, mentre su Rete4 ‘Realpolitik’ di Tommaso Labate è stato visto da 422.000 spettatori (con share al 3.3%). 

Nell’access prime time, ‘La Ruota della Fortuna’ ha tenuto davanti al video 5.067.000 spettatori, per uno share al 24.3%, mentre ‘Affari Tuoi’ è arrivato a 4.660.000 spettatori totalizzando uno share del 22.3%. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

