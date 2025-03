Ascolti tv, Rai1 stappa lo ‘Champagne’ per il film su Peppino Di Capri e vince il prime time

(Adnkronos) – È Rai1 con ‘Champagne – Peppino di Capri’ a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, lunedì 24 marzo 2025. Il film sul celebre artista napoletano diretto da Cinzia Th Torrini conquista 4.240.000 spettatori pari al 25.1% di share. Canale5, che ieri ha mandato in onda la semifinale del Grande Fratello, ha ottenuto 2.049.000 spettatori con uno share del 16.8%. La7 con ‘La Torre di Babele’ ha raccolto davanti al video 1.194.000 spettatori (per il 6.3% di share), mentre su Rete4 ‘Quarta Repubblica’ è stato la scelta di 755.000 spettatori, totalizzando uno share del 5.4%. Italia1 proponeva ieri ‘Spider-Man – Far From Home’, che ha riunito di fronte allo schermo 1.188.000 spettatori (share del 7.2%), mentre Rai2 con la prima puntata di ‘Obbligo o Verità’ ha convinto 679.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Rai3 ‘Lo Stato delle Cose’ è stato visto da 671.000 spettatori registrando il 4.2% di share. Sul Nove ‘Cash or Trash – Chi Offre di Più?’ è stato invece visto da 367.000 spettatori (share al 2.2%). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)