21.6 C
Firenze
domenica 28 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ascolti tv sabato 27 settembre, chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tu si que vales

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Ballando con le stelle contro Tu sì que vales per la sfida del prime time del sabato sera. Ieri, 27 settembre, ad aggiudicarsi la vittoria è stato Canale 5 con Tu sì que vales che è stato seguito da 4.025.000  spettatori pari al 28,54% di share.  Leggermente distanziata Rai Uno che ha visto il debutto della nuova stagione di Ballando con le stelle condotta da Milly Carlucci che ha raccolto 2.994.00 spettatori con il 23,03% di share. Peraltro, con ‘Affari Tuoi’ che non è andato in onda, la programmazione di Rai Uno dedicata alla danza ha coperto quasi 4 ore e mezza (dalle 20,41 alle 1,11) per via dell’anteprima ‘Ballerine per una notte’ che ha visto protagoniste le campionesse della Nazionale femminile di calcio insieme. Canale 5 ha invece trasmesso La Ruota della Fortuna, seguito da Tu sì qui vales con i giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Sabrina Ferilli e la new entry Paolo Bonolis. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
21.6 ° C
23 °
20.3 °
55 %
5.4kmh
40 %
Dom
22 °
Lun
24 °
Mar
24 °
Mer
20 °
Gio
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)Serie C (14)campionato (12)elezioni regionali Toscana 2025 (11)Gaza (11)carabinieri (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati