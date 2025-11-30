7.7 C
Firenze
domenica 30 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ascolti tv sabato 29 novembre, chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tú Sí Que Vales

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il programma ‘Tú Sí Que Vales’, in onda ieri sabato 29 novembre su Canale 5, vince la sfida del prime time con 3.765.000 spettatori e il 25,2% di share. Su Rai1 lo show di Milly Carlucci ‘Ballando con le stelle’ ha raccolto 2.678.000 spettatori, raggiungendo uno share del 25,8%. 

In sovrapposizione diretta Tú Sí Que Vales ha raggiunto 3.767.000 spettatori (25,2%) contro i 3.433.000 spettatori (23%) di Ballando con le Stelle. Terzo gradino del podio per ‘In Altre Parole’ su La7 che ha incollato allo schermo 1.128.000 spettatori (6,2% share). 

La classifica della prima serata continua con Italia1 che con ‘Le streghe’ ha raggiunto 672.000 spettatori (4,1% share) mentre Rai3 con ‘Indovina Chi Viene a Cena’ ha raccolto 669.000 spettatori (3,9% share). A seguire: Rai2 con ‘S.W.A.T.’ (615.000 spettatori, 3,6% share); Rete 4 con ‘Commando’ (482.000 spettatori, 2,9% share); Nove con ‘Accordi & Disaccordi’ (333.000 spettatori, 2,2% share) e Tv8 con ‘4 Ristornati’ (250.000, 1,7%).  

In access prime time ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 ha raggiunto 4.766.000 spettatori e il 25,8% share mentre ‘Affari tuoi’ su Rai1 ha raggiunto 4.322.000 spettatori (23,4% share). 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
7.7 ° C
10.7 °
6.5 °
64 %
0.5kmh
100 %
Dom
10 °
Lun
12 °
Mar
13 °
Mer
13 °
Gio
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1389)ultimora (1302)demografica (45)sport (42)attualità (29)Regione Toscana (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati