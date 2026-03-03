12.1 C
Ascolti tv, ‘Scherzi a parte’ vince prima serata con 26% di share

(Adnkronos) – ‘Scherzi a parte’, in onda ieri lunedì 2 marzo su Canale 5, ha vinto la la sfida del prime time con 3.588.000 spettatori e un il 26% di share. Secondo posto per Rai1 che con il viaggio culturale di Alberto Angela con Ulisse – Versailles in piano sequenza ha raggiunto 3.068.000 spettatori e attestandosi al 19.6% di share. Terzo posto per ‘Lo Stato delle Cose’ su Rai3 che ha interessato 1.150.000 spettatori e il 7,4% di share.  

Fuori dal podio troviamo ‘La Torre di Babele’ su LA7 che ha registrato 984.000 persone (5.1% share) mentre ‘Io sono vendetta’ su Italia 1 ha ottenuto 941.000 spettatori e il 5% di share. Seguono: Rai2 con ‘Pattini d’argento’ (646.000 spettatori, 3,7%); Rete 4 con ‘Quarta Repubblica’ (611.000 spettatori, 4.6% share); Tv8 con ‘4 Hotel’, Nove con ‘Enzo Tortora – Ho voglia di immaginarmi’ (169.000 spettatori, 1% share). 

In access prime time vince ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 con 5.394.000 spettatori con il 24.9% di share mentre ‘Affati tuoi’ su Rai ha incollato allo schermo 5.271.000 spettatori e il 24.1% di share. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

