Ascolti tv, ‘Semplicemente Fiorella’ su Rai1 vince la serata con il 17% di share

(Adnkronos) –
Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera, mercoledì 10 settembre, con ‘Semplicemente Fiorella’ che ha totalizzato 2.372.000 telespettatori e il 17% di share. Secondo gradino del podio per Canale 5 con ‘My Mother’ che ha interessato 1.942.000 telespettatori raggiungendo uno share del 13,3%. Terzo posto per il ritorno su Rai3 di ‘Chi l’ha Visto?’ seguito da 1.232.000 spettatori (share dell’8,5%).  Fuori dal podio su Rai2 la replica di ‘Rocco Schiavone 5’ è stata seguita da 1.024.000 telespettatori (share del 6,4%) mentre su Italia1 ‘Sarabanda – Il Torneo dei Campioni’ ha raggiunto 855.000 telespettatori (share del 6,1%). Su Retequattro ‘Zona Bianca’ ha interessato 559.000 telespettatori pari al 4,5% di share mentre su Tv8 ‘Robin Hood principe dei ladri’ ha realizzato 524.000 telespettatori e il 3,6% di share. Sul Nove ’11 Settembre – Io c’ero’ è stato visto da 432.000 telespettatori pari al 2,6% mentre su La7 ‘World Trade Center’ ha totalizzato 419.000 telespettatori e il 2,6% di share.  Nell’access prime time ‘La Ruota della Fortuna’ di Gerry Scotti su Canale 5 è stata seguita da 4.965.000 telespettatori (25,5% di share) mentre ‘Affari Tuoi’ condotto da Stefano De Martino ne ha ottenuti 4.073.000 (20,9% di share). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

