Ascolti tv, ‘Step’ di De Martino vince prima serata con 16,8% share

Stefano De Martino torna con il suo ‘Stasera Tutto è Possibile’ su Rai 2 e si ‘prende’ la prima serata, vincendo la gara degli ascolti con 2.318.000 spettatori e il 16.8% di share. Il prime time di ieri, mercoledì 4 marzo, vede piazzarsi al secondo posto ‘Vanina – Un Vicequestore a Catania 2’ su Canale 5 con 1.985.000 spettatori e uno share del 13.4%, seguito da ‘Il mio nome è Riccardo Cocciante’ su Rai1 che ottiene 1.846.000 spettatori pari al 10.5% di share. 

Seguono la partita di Coppa Italia – Lazio-Atalanta, su Italia1, che ha totalizzato 2.048.000 spettatori con il 10.2%; su Rai3 ‘Chi l’ha Visto?’ con 1.514.000 spettatori (9.4%); su La7 ‘Una Giornata Particolare’ con 950.000 spettatori e il 5.4%; su Rete4 Realpolitik totalizza 689.000 spettatori (5.2%). 

La ‘Ruota della Fortuna’ su Canale 5 si aggiudica l’Access Prime Time con 4.763.000 spettatori e il 22.4% di share, seguito da ‘Affari Tuoi’ su Rai1 che ottiene 4.584.000 spettatori e il 21.5%, ‘Cinque Minuti’ sempre su Rai1 interessa 4.250.000 spettatori (21.3%), mentre su La7 ‘Otto e Mezzo’ registra 2.055.000 spettatori (9.6%). 

