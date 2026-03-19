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Ascolti tv, ‘Step’ su Rai2 vince la prima serata con il 15,8%

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(Adnkronos) – ‘Stasera tutto è possibile’ ha vinto la prima serata di ieri, 18 marzo, con il 15,8% di share. Il programma di Rai2 condotto da Stefano De Martino ha totalizzato 2.002.000 telespettatori. Su Canale 5 la fiction ‘Vanina – Un Vicequestore a Catania 2’ con Giusy Buscemi ha conquistato 1.864.000 telespettatori e il 13,8%, mentre su Rai1 ‘Morgane – Detective Geniale 5’ ha registrato 1.539.000 telespettatori, pari al 10,1%.  

A seguire, ‘Chi l’ha Visto?’ su Rai3 con 1.300.000 telespettatori, pari all’8,4% e poco sotto, con l’8,3%, il programma di Italia 1 ‘Le Iene’, che è stato visto da 1.006.000 telespettatori. Su Tv8 il match di ‘Champions League Liverpool-Galatasaray’ ha segnato 818.000 telespettatori, pari al 4,3%. Su La7 ‘La Giusta Distanza’ ha raggiunto 642.000 telespettatori, pari 3,7%. Su Rete 4 ‘Realpolitik’ ha ottenuto 402.000 telespettatori e il 3,2%. Infine, sul Nove ‘Walter Veltroni – Le emozioni chi abbiamo vissuto’ ha segnato 183.000 telespettatori e l’1,1%. 

Nell’Access prime time, su Canale 5 ‘La Ruota della Fortuna’ si è aggiudicata il podio con 5.029.000 telespettatori e il 24,2%, mentre ‘Affari Tuoi’ su Rai1 ha totalizzato 4.981.000 telespettatori, pari al 23,9%. Sempre su Rai1 ‘Cinque Minuti’ è stato visto da 3.963.000 telespettatori (19,9%). 

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