Ascolti tv, ‘Step’ vince con oltre 2,7 milioni: Stefano De Martino sigla record stagionale

(Adnkronos) – ‘Stasera tutto è possibile’ chiude col botto. Lo show condotto da Stefano De Martino, in onda ieri martedì 8 aprile su Rai2, è stato il programma più seguita tra quelle del prime time. L’ultima puntata del programma condotto da Stefano De Martino ha intrattenuto 2.725.000 spettatori, pari al 17,6% di share, siglando il record stagionale dello show in termini di telespettatori. Secondo gradino del podio per Rai1 con l’ultima puntata di ‘Morgane – Detective Geniale 4’ che ha interessato 2.004.000 spettatori, con uno share dell’11,4% mentre Canale5 con il debutto de ‘Il Turco’ ha registrato 1.835.000 spettatori (10,9% di share). Fuori dal podio troviamo La7 con il programma ‘DiMartedì’ condotto da Gianni Floris che ha raggiunto 1.568.000 spettatori (9,3% share) mentre Italia1 con ‘Le Iene’ ha ottenuto 1.207.000 spettatori (8,4% di share). A seguire: Rete4 con ‘E’ Sempre Cartabianca’ (722.000 spettatori, 4,9% share); Rai3 con ‘Un Giorno in Pretura’ (488.000 spettatori, 2,6% share); Nove con ‘Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana’ (225.000 spettatori, 1,2% share) e Tv8 con ‘Dinner Club’ (217.000 spettatori, 1,5% share). In access prime time ‘Affari Tuoi’ su Rai1 resta leader con 5.906.000 spettatori (26,9% share) mentre Canale 5 con ‘Striscia la Notizia’ ha raccolto 2.975.000 spettatori (13,6% share). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)