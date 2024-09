Ascolti tv, Tale e Quale Show vince prima serata. De Martino batte ancora Amadeus

(Adnkronos) – ‘Tale e Quale Show’, in diretta su Rai 1, ha vinto la prima serata di ieri, 27 settembre, con 3.025.000 telespettatori con uno share del 19,6%. Su Canale 5 ‘Endless Love’ ha raggiunto 2.243.000 telespettatori con uno share del 14,09%. ‘Quarto Grado’, in onda su Rete 4, ha registrato 1.222.000 telespettatori con uno share dell’8,88%. A seguire, su Nove ‘Fratelli di Crozza’ ha intrattenuto 1.100.000 telespettatori con uno share del 6,1%. Stesso share di ‘Propaganda Live’, in onda su La7, che ha raggiunto 787.000 telespettatori. Su Italia 1 il film ‘Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo’ è stato visto da 842.000 telespettatori con uno share del 6,01%. Su Rai 2 ‘N.I.C.S. Unità Anticrimine’ ha registrato 852.000 telespettatori con uno share del 4,49%. Su Rai 3 il film ‘The Miracle Club’ ha intrattenuto 684.000 telespettatori con uno share del 3,78%. Su Tv8 ‘Pechino Express’ ha raggiunto 389.000 telespettatori con uno share del 2,45%. Nell’access prime time ‘Cinque Minuti’, in onda su Rai1, ha raggiunto 4.325.000 telespettatori con uno share del 23,8%. Sempre sulla rete ammiraglia, ‘Affari Tuoi’ condotto da Stefano De Martino ha ottenuto 4.890.000 telespettatori con uno share del 25,7%. Su Canale 5 ‘Striscia la Notizia’ ha intrattenuto 2.491.000 telespettatori con uno share del 13,1%. Su Italia1 ‘N.C.I.S. – Unità Anticrimine’ è stata vista da 1.271.000 telespettatori con uno share del 6,7%. Su Rai 3 ‘Il Cavallo e la Torre’ ha raggiunto 1.118.000 telespettatori con uno share del 6%, mentre ‘Un Posto al Sole’ ha intrattenuto 1.374.000 telespettatori con uno share del 7.2%. Su Rai 3 ‘Blob’ ha raccolto 963.000 telespettatori con uno share del 5,61% e a seguire ‘Riserva indiana’ con 853.000 telespettatori e il 4,7% di share. Su Rete 4 ‘4 di Sera’ nella prima parte ha ottenuto 849.000 spettatori con uno share del 4,58 % e, nella seconda parte, 870.000 telespettatori con uno share pari al 4,5%. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ è stato visto da 1.386.000 telespettatori con uno share del 7,3%. Su Tv8 ‘100% Italia gioca’ ha ottenuto 367.000 telespettatori con uno share del 2%. Sul Nove ‘Chissà chi’, condotto da Amadeus, ha raggiunto 571.000 telespettatori con uno share del 3%. Su RealTime ‘Casa a Prima Vista’ ha intrattenuto 776.000 telespettatori con uno share pari al 4,1%. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)