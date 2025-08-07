33.6 C
Ascolti tv, testa a testa tra 'Sei mai stata sulla luna?' e 'Sissi 4'

Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Testa a testa tra Rai1 e Canale 5 nel prime time di ieri sera. Il film ‘Sei mai stata sulla luna?’, andato in onda sulla rete ammiraglia del Servizio Pubblico, ha ottenuto infatti 1.459.000 telespettatori (11,8% di share) mentre su Canale 5 ‘Sissi 4’ ha totalizzato 1.436.000 telespettatori raggiungendo uno share del 13,6%. Su Italia1 ‘Chicago Med’ è stato visto da 1.003.000 telespettatori (share del 7,2%). Su Rai2 la replica di ‘Rocco Schiavone’ ha interessato 951.000 telespettatori (share del 7,5%) mentre su Retequattro ‘Zona Bianca’ è stata seguita da 775.000 telespettatori pari al 6,9%. Su La7 ‘La Torre di Babele’ ha realizzato 525.000 telespettatori e il 4,1% e su Rai3 ‘Il Caso’ ha conquistato 543.000 telespettatori (4% di share). Su Tv8 ‘La rivincita delle bionde’ ha interessato 349.000 telespettatori (2,7% di share) mentre sul Nove la partita amichevole Aston Villa-Roma è stata seguita da 325.000 telespettatori pari al 2,5% di share.  Nell’access prime time su Canale 5 ‘La Ruota della Fortuna’ è stata vista da 3.984.000 telespettatori pari al 25,7% di share mentre su Rai1 ‘Techetechetè’ ha conquistato 2.587.000 telespettatori e il 16,7%.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

