13.8 C
Firenze
sabato 7 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ascolti tv, ‘The Voice Generations’ conquista il prime time

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con il ritorno di ‘The Voice Generations’ condotto da Antonella Clerici seguito da 2.595.000 telespettatori (share del 18,7%). Secondo gradino del podio per Canale5 ‘Io Sono Farah’ che ha ottenuto 1.829.000 telespettatori e uno share del 14,7%. Terzo posto per Italia1 con ‘Top Gun – Maverick’ che ha totalizzato 1.531.000 telespettatori e il 9,7%. 

Fuori dal podio su Retequattro il programma ‘Quarto Grado’ è stato visto da 1.097.000 telespettatori (share dell’8,5%) mentre sul Nove ‘Fratelli di Crozza’ ha interessato 1.002.000 telespettatori pari al 5,6% di share. Su La7, poi, ‘Propaganda Live’ ha realizzato 858.000 telespettatori e il 6,3% mentre su Rai3 ‘La Pelle del Mondo’ ha registrato 661.000 telespettatori e il 3,9%. Su Rai2, invece, ‘House of Gucci’ ha ottenuto 555.000 telespettatori e uno share del 3,6% mentre su Tv8 ‘MasterChef’ ha interessato 326.000 telespettatori (2,2% di share).  

Nell’access prime time su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ è stata seguita da 5.596.000 telespettatori (share del 28,8%) mentre sulla rete ammiraglia della Rai la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 ha raggiunto 3.261.000 telespettatori (share del 17%). 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.8 ° C
15.1 °
12.6 °
68 %
1kmh
40 %
Sab
14 °
Dom
18 °
Lun
19 °
Mar
18 °
Mer
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1394)ultimora (1245)sport (71)Eurofocus (54)demografica (24)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati