8.6 C
Firenze
sabato 6 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ascolti tv, ‘The Voice Senior’ vince il prime time. 1 milione e 262mila spettatori per Meloni da Mentana

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con ‘The Voice Senior’che ha ottenuto 3.684.000 telespettatori e il 24,4% di share. Secondo gradino del podio per Canale 5 con ‘Io Sono Farah’ che ha totalizzato 1.601.000 telespettatori con uno share dell’11,2%. Terzo posto per Retequattro con ‘Quarto Grado’ con 1.160.000 telespettatori e il 9% di share.  

Fuori dal podio, sul Nove ‘Fratelli di Crozza’ è stato seguito da 960.000 telespettatori (5,4%) mentre su La7 ‘Propaganda Live’ è stata vista da 803.000 telespettatori (5,9% di share). Su Italia1 il programma ‘Le Iene presentano: La Cura’ ha interessato 697.000 telespettatori con il 6% e su Rai2 ‘Nella tana dei lupi’ ha intercettato 671.000 telespettatori (share del 4,1%). Su Rai3 ‘FarWest’ ha totalizzato 465.000 telespettatori e il 3,1% mentre su Tv8 ‘Casino Royale’ ha interessato 282.000 telespettatori (share dell’1,9%). 

Quanto agli ascolti dei Tg delle 20, il TgLa7, che ha proposto l’intervista del direttore Enrico Mentana alla premier Giorgia Meloni, ha ottenuto il 6,8% di share, 1.262.000 telespettatori e 2.130.000 contatti.  

Nell’access prime time a guidare gli ascolti è stata ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5, vista da 5.277.000 telespettatori pari al 26,5% di share. Su Rai1 ‘Cinque Minuti’ ha ottenuto 4.159.000 telespettatori (21,9%) di share mentre ‘Affari Tuoi’ ha ottenuto 4.596.000 telespettatori (23% di share). 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
8.6 ° C
12.1 °
6.7 °
80 %
0.4kmh
54 %
Sab
11 °
Dom
13 °
Lun
13 °
Mar
14 °
Mer
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1393)ultimora (1291)sport (63)demografica (39)attualità (25)Eugenio Giani (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati