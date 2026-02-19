11.9 C
Ascolti tv, ‘Una nuova vita’ su Canale 5 vince la prima serata con il 22% di share

(Adnkronos) – Vittoria di Canale 5 nel prime time di ieri sera con ‘Una Nuova Vita’ che ha ottenuto 3.068.000 telespettatori e uno share del 22%. Secondo gradino del podio per Rai1 con ‘Fabrizio De André – Principe libero’ che ha totalizzato 1.845.000 telespettatori e uno share del 12,2%. Medaglia di bronzo per il programma ‘Chi l’ha visto’ seguito da 1.338.000 telespettatori (share dell’8,7%). 

Fuori dal podio su Rai2 ‘Notti Olimpiche’ ha interessato 961.000 telespettatori pari al 6% mentre su La7 ‘Una Giornata Particolare’ ha realizzato 895.000 telespettatori e il 5,4%. Su Italia1 ‘Kingsman – Secret Service’ ha raggiunto 789.000 telespettatori (4,8% di share) mentre su Retequattro ‘Realpolitik’ ha interessato 449.000 telespettatori (3,6%). Su Tv8 la partita di Champions League Bruges-Atletico Madrid è stata seguita da 460.000 telespettatori (share del 2,5%) e sul Nove ‘Little Big Italy’ ha conquistato 336.000 telespettatori e il 2% di share. 

Nell’access prime time ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 ha ottenuto 4.810.000 telespettatori pari al 23,8% mentre sulla rete ammiraglia della Rai ‘Affari Tuoi’ è stato seguito da 4.454.000 telespettatori (21,9% di share). Sempre su Rai1 il programma ‘Cinque Minuti’ ha intercettato 4.026.000 telespettatori raggiungendo uno share del 20,1%.  

