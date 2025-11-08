14.1 C
Firenze
sabato 8 Novembre 2025
Ascolti tv, vince Tale e Quale Show su Rai1

(Adnkronos) – La puntata finale di ‘Tale e Quale Show’, in onda ieri venerdì 7 novembre su Rai1, ha vinto la sfida del prime time con 3.142.000 spettatori, raggiungendo il 21,6% di share. Secondo posto per ‘Tradimento’ su Canale 5 che ha incollato allo schermo 2.199.000 spettatori, pari al 14,2% di share mentre ‘Quarto grado’ su Rete 4 ha raccolto 1.137.000 spettatori e il 9% di share.  

Fuori dal podio troviamo Nove con ‘Fratelli di Crozza’ che ha raggiunto 1.001.000 spettatori (5,5% share) mentre La7 con ‘Propaganda Live’ ha conquistato 816.000 spettatori (6,2% share). A seguire: Rai2 con ‘Parker’ (812.000 spettatori, 4,7% share); Italia1 con ‘King Arthur – Il potere della spada’ (725.000 spettatori, 4,4% share); Tv8 con ‘Hanno Ucciso l’Uomo Ragno’ (533.000 spettatori, 3,6% share); Rai3 con ‘FarWest’ (488.000 spettatori, 3,3% share).  

Canale 5 con ‘La Ruota della Fortuna’ conquista l’access prime time con 5.358.000 spettatori (26,6% share) mentre Rai1 con ‘Affari Tuoi’ ha radunato 4.549.000 spettatori (22,5% share). 

