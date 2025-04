Ascolti tv, vince The Voice Senior su Rai1

(Adnkronos) – La semifinale di ‘The Voice Senior’ condotta da Antonella Clerici, trasmessa ieri sera venerdì 4 aprile da Rai1, è stata la trasmissione più seguita del prime time, con 3.367.000 spettatori e il 21.9% di share. Al secondo posto, ‘Tradimento’ su Canale 5, con 2.239.000 spettatori e il 14.4% di share. Terzo posto per ‘Quarto Grado’ su Rete4, con 1.375.000 spettatori e il 9.8% di share. In quarta posizione, ‘Taken – La vendetta’ su Italia1, con 1.199.000 spettatori e il 6.7% di share, tallonato da ‘Fratelli di Crozza’ sul Nove (1.134.000 spettatori, share 6.4%). A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: ‘Propaganda Live’ su La7 (887.000 spettatori, share 6.6%), ‘Father Stu’ su Rai2 (539.000 spettatori, share 3.2%), ‘MasterChef’ su Tv8 (497.000 spettatori, share 2.7%, nel primo episodio, e 422.000 spettatori, share 3.5%, nel secondo episodio), ‘Newsroom’ su Rai3 (311.000 spettatori, share 2%). In access prime time, prosegue la leadership di Rai1 con ‘Cinque Minuti’ (4.598.000 spettatori, share 25.2%) e ‘Affari Tuoi’ (5.820.000 spettatori, share 29.6%). Mentre ‘Striscia la Notizia’ su Canale 5 ottiene 2.457.000 spettatori e il 12.5% di share. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)