Ascolti tv, ‘Zelig 30 – Svisti e mai visti’ vince prima serata

(Adnkronos) – ‘Zelig 30 – Svisti e Mai Visti’ ha vinto la prima serata di ieri, 23 febbraio, con il 17,5% di share. Il comedy show di Canale 5 ha incollato allo schermo 1.966.000 telespettatori. A seguire, su Rai1 ‘Rosso Volante’ ha interessato 2.393.000 telespettatori, pari al 14,9%. Su Rai3 ‘Lo Stato delle Cose’ ha totalizzato 1.267.000 telespettatori e l’8,8%. Su Rai2 il film ‘Dirty Dancing – Balli proibiti’ ha intrattenuto 1.184.000 telespettatori, pari al 6,6%.  

Su Italia 1 ‘Run All Night – Una notte per sopravvivere’ è stato visto da 969.000 telespettatori, pari al 5,7%. Stesso share raggiunto da ‘Quarta Repubblica’ su Rete 4 che ha interessato 691.000 telespettatori. Poco sotto con il 5,3% c’è ‘La Torre di Babele’, in onda su La7, che ha raggiunto 985.000 telespettatori. Sul ‘Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori’ ha raggiunto 424.000 telespettatori e il 2,6%. Infine, su Tv8 ‘4 Hotel’ con Bruno Barbieri ha ottenuto 363.000 telespettatori, pari al 2,3%. 

Nella fascia access prime time, ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 ha conquistato 5.207.000 telespettatori e il 24,9%, mentre ‘Affari Tuoi’ su Rai 1 4.853.000 telespettatori e il 23,1%. 

