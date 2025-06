Asia Argento, 4 anni senza alcol e droghe: “Ogni giorno scelgo la vita”

(Adnkronos) – “Quattro anni di sobrietà, di pulizia, di verità cercata a mani nude. Non è stato facile. Non lo è mai per nessuno”. Asia Argento celebra su Instagram il suo percorso di disintossicazione da alcol e droghe. Un percorso lungo che l’attrice e regista definisce una sfida quotidiana: “Ogni giorno scelgo la vita, anche quando pesa. ‘Solo per oggi non avrò paura…'”. E aggiunge: “Non sarei qui senza chi mi ha teso la mano, senza chi ha creduto in me anche quando io non ci riuscivo. Grazie a chi ha camminato con me, a chi ha saputo perdonarmi, a chi comprende senza bisogno di spiegazioni. Grazie, dal profondo. A chi c’era, a chi c’è. A chi non c’è più. A chi sa cosa vuol dire”. Infine, Asia Argento celebra il coraggio di affrontare le difficoltà: “Oggi celebro la libertà e il coraggio di non scappare dal disagio. Con gratitudine immensa”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)