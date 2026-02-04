9.6 C
Firenze
mercoledì 4 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Askatasuna, risoluzione centrodestra: “Condanna per violenze e ogni forma di giustificazione”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La maggioranza esprime ”la più ferma e incondizionata condanna per le violenze che hanno avuto luogo a Torino e in generale per ogni uso di violenza nelle manifestazioni, nonché verso ogni forma di giustificazione per simili episodi”. E’ quanto si legge nella risoluzione del centrodestra che sarà votata in Senato al termine delle comunicazioni del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Palazzo Madama sugli scontri di Torino.  

Nel testo si impegna il governo ”a farsi latore della solidarietà del Senato e della Nazione agli agenti feriti e a tutte le forze dell’ordine, in tutte le sedi opportune”.  

Nella risoluzione si impegna il governo a ”valutare l’adozione di iniziative normative volte a incrementare le assunzioni per concorso nei corpi di polizia, a tutelare, sotto il profilo sia normativo sia economico, gli appartenenti ad essi rendendo più efficace l’esercizio delle loro funzioni e l’attività di prevenzione della commissione di reati in occasione di pubbliche manifestazioni”.  

Tra gli altri impegni anche quello di ”proseguire lo sgombero, di beni e immobili illegalmente occupati secondo i criteri oggettivi di priorità stabiliti dalle Prefetture”.  

 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.6 ° C
10.3 °
8.7 °
82 %
2.2kmh
75 %
Mer
9 °
Gio
12 °
Ven
9 °
Sab
13 °
Dom
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1482)ultimora (1323)sport (68)Eurofocus (54)demografica (37)carabinieri (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati