Asma grave, Rumi (Altems): “Modelli predittivi garantiscono sostenibilità Ssn”

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – I modelli predittivi in sanità sono “un nuovo strumento utile per i decisori al fine di garantire la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale”. Lo ha detto Filippo Rumi, partner e co-founder di Altems Advisory, intervenendo al simposio ‘Nuovi modelli farmaco-economici a supporto del decisore: policy predictive model in asma grave’, a Genova nel corso del 46° Congresso nazionale Sifo – Società italiana di farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle aziende sanitarie. “Nello specifico, il modello predittivo di cui abbiamo discusso – spiega Rumi -indaga, attraverso un approccio basato sul ‘budget impact’, le conseguenze economico-finanziarie derivanti dall’introduzione o dalla diffusione di una determinata tecnologia sanitaria all’interno di un contesto di riferimento”.  

Tre le policy indagate, illustra l’esperto: “Quella sull’aderenza alle terapie prescritte nell’ambito delle malattie respiratorie, in particolare nell’asma e nell’asma grave; quella relativa alla diffusione dei farmaci biologici per la popolazione eleggibile e, l’ultima, sulla gestione e la presa in carico tempestiva dei pazienti affetti da questa patologia. E’ emerso che queste 3 policy, insieme, possono avere un impatto molto significativo non solo in termini di risorse sanitarie dirette, ma anche di costi indiretti, con una riduzione significativa delle perdite di produttività legate alle giornate di lavoro perso a causa della condizione”. Il modello descritto, conclude Rumi, “rappresenta un’innovazione nell’ambito delle valutazioni economiche in sanità utili a garantire l’efficienza allocativa necessaria per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

