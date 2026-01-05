4.9 C
Firenze
lunedì 5 Gennaio 2026
Assalto a furgone portavalori sull’autostrada A14, chiuso tratto tra Ortona e Pescara Sud

Ultima ora
REDAZIONE
(Adnkronos) – Assalto a furgone portavalori sull’autostrada A14 Bologna-Taranto. Alle ore 7 circa è stato chiuso il tratto compreso tra Ortona e Pescara Sud, in direzione Pescara, a causa di una rapina a un furgone portavalori, avvenuto all’altezza del km 402, in cui sono rimaste coinvolte anche tre auto e un camion. Utilizzati chiodi, fumogeni e almeno un paio di mezzi sono stati dati alle fiamme. 

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, che stanno effettuando gli accertamenti, e il personale della Direzione 7 Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. Attualmente, nel tratto interessato, il traffico risulta bloccato e si registra 1 km di coda in direzione Pescara. Gli utenti che viaggiano verso Pescara devono uscire a Ortona, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Pescara Sud. 

cronaca

