Assedio a Pokrovsk, la nebbia aiuta Mosca: entrati altri 300 soldati russi

(Adnkronos) – La Russia intensifica gli sforzi per penetrare nella città di Pokrovsk, nel Donetsk, utilizzando mezzi leggeri attraverso la periferia meridionale. Per raggiungere questo obiettivo, “il nemico ha sfruttato condizioni meteorologiche avverse, in particolare una fitta nebbia”. A rivelarlo è l’ufficio stampa del 7° Corpo di Reazione Rapida delle Forze d’Assalto Aviotrasportate delle Forze Armate ucraine, aggiungendo che “attualmente, più di 300 russi sono entrati città e il loro obiettivo rimane invariato: raggiungere i confini settentrionali di Pokrovsk per circondare l’agglomerato”.

“Allo stesso tempo – continua -, le Forze di Difesa continuano a individuare e distruggere gruppi nemici negli edifici cittadini anche in condizioni di scarsa visibilità”, mentre le condizioni meteorologiche, in particolare la nebbia, riducono le possibilità di ricognizione aerea ucraina e di attacchi in terreno aperto.

Le Forze di Difesa hanno sottolineato che dall’inizio di novembre hanno eliminato 162 russi a Pokrovsk e altri 39 sono rimasti feriti. Diverse unità delle Forze di Difesa continuano a essere coinvolte nella bonifica della città: la Guardia di Frontiera, le unità d’assalto e le unità aviotrasportate d’assalto, il Servizio di Sicurezza dell’Ucraina, la Guardia Nazionale e la Polizia Nazionale.

Intanto i soldati di Mosca del gruppo Ovest avrebbero preso il controllo della parte orientale di Kupyansk. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, aggiungendo che “nell’area del villaggio di Kupyansk, nella regione di Kharkiv, le unità d’assalto della Sesta Armata hanno continuato a distruggere il gruppo nemico accerchiato. La parte orientale della città è stata completamente liberata”. Secondo il ministero, le Forze Armate ucraine hanno tentato senza successo di lanciare un attacco a sud di Kupyansk-Uzlovy per dare il cambio alle unità accerchiate. Il nemico ha perso fino a 60 soldati, cinque veicoli corazzati da combattimento, un radar controbatteria, tre stazioni di guerra elettronica e cinque pick-up. Gli operatori di droni Fpv hanno inoltre distrutto cinque veicoli da combattimento della fanteria ucraina.

Kupyansk è una città chiave per la difesa delle Forze Armate ucraine nella parte orientale dell’Oblast’ di Kharkiv. Situata sul fiume Oskol, divide la città in due parti. La presa della città consentirebbe all’esercito russo di continuare la sua avanzata nella parte occidentale della regione.

Mentre la guerra si inasprisce su più fronti, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha tenuto una riunione sulla sicurezza a Kherson, durante la quale è stato deciso che le Forze armate ucraine aumenteranno le loro capacità difensive grazie e un maggior impiego di sistemi aerei senza pilota. “Oggi ho tenuto una riunione qui con tutti i responsabili della sicurezza – ha detto il capo dello Stato – Abbiamo deciso che Kherson debba ricevere maggiore protezione. Migliaia di attacchi di droni russi ogni mese contro questa città rappresentano una minaccia costante”.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)