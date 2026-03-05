9.9 C
Firenze
giovedì 5 Marzo 2026
Assegno unico 2026, aggiornamento Isee e importo minimo: cosa cambia a marzo

(Adnkronos) – Con l’inizio del nuovo anno, il rinnovo dell’Isee rappresenta un’operazione fondamentale per milioni di famiglie italiane. L’Indicatore della situazione economica equivalente è infatti lo strumento principale utilizzato dallo Stato per stabilire l’accesso a bonus, agevolazioni e prestazioni sociali. Il mancato aggiornamento dell’Isee 2026 nei tempi previsti, può comportare la perdita di importanti aiuti economici, anche per chi ne ha beneficiato negli anni precedenti. E da questo punto di vista il mese di marzo segna un passaggio cruciale.  

Importi e soglie Isee sono stati rivalutati per il 2026 dell’1,4% in base all’inflazione Istat. A partire da questo mese però, in assenza di un Indicatore della Situazione economica equivalente valido, l’Assegno unico viene pagato con importo minimo. Se l’Isee viene attestato entro il 30 giugno 2026, l’Inps può ricalcolare l’importo e riconoscere gli arretrati. 

Questo sostegno economico per le famiglie con figli a carico viene erogato d’ufficio, in continuità, per chi ha già beneficiato della misura, nel caso in cui negli archivi dell’Inps risulti presente la relativa domanda in stato “accolta”, senza necessità di presentarne una nuova. Ecco quali sono i documenti necessari per rinnovare l’Isee.  

