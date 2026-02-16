8.6 C
Firenze
lunedì 16 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Assegno unico febbraio 2026, quando verrà pagato: importi, novità Isee

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Mancano ormai pochi giorni al pagamento dell’Assegno unico per febbraio 2026. Importi e soglie Isee sono stati rivalutati dell’1,4% in base all’inflazione Istat. 

L’Inps ha inoltre confermato che non è necessario presentare una nuova domanda per chi ha già una pratica in stato “accolta”. La prestazione sarà erogata d’ufficio in continuità, salvo che la domanda precedente non sia decaduta, revocata o respinta. Gli adeguamenti relativi alla mensilità di gennaio 2026 saranno pagati a partire da marzo 2026. 

 

Grazie a questa rivalutazione, l’importo massimo per Isee fino a 17.468,51 euro diventa di 204,4 euro al mese per figlio, l’importo minimo oltre 46.582,71 euro di Isee circa 58,5 euro al mese per figlio. 

Le soglie Isee vengono così aggiornate: 

Prima fascia: fino a 17.468,51 euro 

Fascia decrescente: da 17.468,51 a 46.582,71 euro 

Oltre questa soglia spetta l’importo minimo 

E’ importante ricordare che dall’1 gennaio 2026 si applica il nuovo Isee, per prestazioni familiari e per l’inclusione, che sarà utilizzato per calcolare l’Auu da marzo 2026. Per gennaio e febbraio si usa l’Isee valido al 31 dicembre 2025. 

Per continuare a ricevere importi corretti per l’Assegno unico e accedere a bonus e agevolazioni, serve rinnovare l’Isee 2026. Chi lo percepisce infatti deve prestare massima attenzione alle tempistiche: da marzo 2026, in assenza di Isee valido, l’Assegno unico viene pagato con importo minimo. Se l’Isee viene attestato entro il 30 giugno 2026, l’Inps può ricalcolare l’importo e riconoscere gli arretrati. 

 

A febbraio 2026 il pagamento dell’Assegno unico avverrà il 19 e 20 febbraio così come comunicato dall’Inps. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
foschia
8.6 ° C
8.8 °
6.9 °
76 %
2.6kmh
75 %
Lun
13 °
Mar
14 °
Mer
10 °
Gio
11 °
Ven
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1387)ultimora (1215)sport (71)Eurofocus (54)demografica (47)carabinieri (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati