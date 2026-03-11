10.5 C
Firenze
mercoledì 11 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Assegno unico, pagamento marzo 2026: importi e quando arriva

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Si avvicina la data del pagamento dell’Assegno unico e universale per i figli a carico per marzo 2026. Questo mese segna anche un passaggio importante per gli importi di questa prestazione.  

Con l’inizio del nuovo anno, il rinnovo dell’Isee deve rappresentare un’operazione fondamentale per milioni di famiglie italiane. L’Indicatore della situazione economica equivalente è infatti lo strumento principale utilizzato dallo Stato per stabilire l’accesso a bonus, agevolazioni e prestazioni sociali. Il mancato aggiornamento dell’Isee 2026 nei tempi previsti, può comportare la perdita di importanti aiuti economici, anche per chi ne ha beneficiato negli anni precedenti.  

Importi e soglie Isee sono stati rivalutati per il 2026 dell’1,4% in base all’inflazione Istat. A partire da questo mese però, in assenza di un Indicatore della Situazione economica equivalente valido, l’Assegno unico viene pagato con importo minimo. Se l’Isee viene attestato entro il 30 giugno 2026, l’Inps può ricalcolare l’importo e riconoscere gli arretrati. 

Questo sostegno economico per le famiglie con figli a carico viene erogato d’ufficio, in continuità, per chi ha già beneficiato della misura, nel caso in cui negli archivi dell’Inps risulti presente la relativa domanda in stato “accolta”, senza necessità di presentarne una nuova. Ecco quali sono i documenti necessari per rinnovare l’Isee.
 

Sono inoltre disponibili i nuovi modelli della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) che serve per il calcolo dell’Isee, necessario per ottenere una prestazione sociale agevolata. L’Inps ha comunicato di aver provveduto ad aggiornare automaticamente le attestazioni Isee di tutte le Dsu presentate dal primo gennaio 2026, integrandole con l’Isee per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione. 

﻿ 

Nel terzo mese dell’anno il pagamento di questo sostegno economico per le famiglie con figli a carico avviene tra giovedì 19 e venerdì 20 marzo. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.5 ° C
11.7 °
9.3 °
94 %
1kmh
75 %
Mer
16 °
Gio
16 °
Ven
18 °
Sab
14 °
Dom
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1381)ultimora (1259)sport (48)Eurofocus (47)demografica (27)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati