Asstra e Gtt torino ospitano meeting Uitp su bus e ferrovie leggere

(Adnkronos) – Innovazione e transizione energetica al centro del 118° Meeting del Bus Committee di UITP e dell’80° Meeting della Light Rail Committee, in programma a Torino dal 25 al 27 marzo. L’evento, ospitato da Asstra e Gtt Torino, riunirà le principali aziende del trasporto pubblico locale per discutere di elettrificazione, ibridazione dei veicoli e gestione dei dati. “Le aziende di trasporto pubblico sono protagoniste di una trasformazione tecnologica capace di generare un indotto economico significativo”, ha dichiarato Andrea Gibelli, presidente di Asstra. Serena Lancione, AD di Gtt Torino e vicepresidente di Asstra, ha sottolineato il ruolo pionieristico della città nell’elettrificazione: “Grazie agli investimenti PNRR, Gtt ridurrà le emissioni di CO2 del 61% già dal prossimo anno, con una flotta all’81% ecologica entro il 2026”. Il meeting rappresenta un riconoscimento internazionale per le strategie di transizione energetica adottate da Gtt e dalle aziende associate ad Asstra, con Torino in prima linea nella mobilità sostenibile. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)