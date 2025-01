Atalanta agli ottavi di Champions League: le combinazioni che qualificano Gasperini

(Adnkronos) – L’Atalanta va a caccia degli ottavi di Champions League. I bergamaschi, nell’ultima giornata della prima fase, volano a Barcellona oggi, mercoledì 29 gennaio, per sfidare i blaugrana di Flick con l’obiettivo di rientrare tre le prime otto della classifica generale, posizionamento che varrebbe l’accesso diretto agli ottavi di finale del torneo. Al momento la Dea, reduce dalla larga vittoria europea contro lo Sturm Graz e da quella in campionato contro il Como, è al settimo posto in classifica a quota 14 punti, bottino che ha già permesso a Gasperini di festeggiare la matematica qualificazione ai playoff, ma ora in piena corsa per un posto tra le prime otto. L’Atalanta sarà sicura della qualificazione agli ottavi in caso riuscisse a battere il Barcellona al Camp Nou. I tre punti qualificherebbero automaticamente i bergamaschi, mentre con un pareggio bisognerebbe guardare ai risultati delle altre squadre in corsa per un posto tra le prime otto. La differenza reti però, criterio ultimo in caso di arrivo a pari punti, sorride a Gasperini, che può contare su un saldo +14. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)