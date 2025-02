Atalanta-Bologna 0-1, Castro regala semifinale Coppa Italia ai rossoblu

(Adnkronos) – Al Bologna di Italiano basta un gol di Castro, appena entrato, all’80’ per aggiudicarsi la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia con l’Atalanta e regalarsi la semifinale nella competizione dopo 26 anni, dove ora attende la vincente dell’altro quarto di finale tra Juventus ed Empoli. Serata amara per l’Atalanta, finalista l’anno scorso, e Gasperini che aveva confermato tra i pali Rui Patricio, visto l’infortunio di Carnesecchi, e in difesa al fianco di Hien e Djimsiti c’è Toloi. Sulle fasce Zappacosta e Bellanova e in mezzo al campo Ederson e De Roon, mentre in attacco Pasalic e De Ketelaere alle spalle di Retegui. Italiano, invece, opta per un leggero turnover con Holm al posto di De Silvestri come terzino destro insieme a Lykogiannis, Lucumì e Beukema a proteggere Skorupski. Pobega sostituisce Moro al fianco di Freuler in mediana e in avanti Dallinga con Ndoye, Odgaard e Fabbian. Gara subito aperta con continui capovolgimenti di fronte tra due squadre in ottima condizione. Al 7′ De Ketelaere punta verso la porta ma la conclusione di destro è troppo centrale e Skorupski devia sopra la traversa. Il Bologna risponde al 19′ con Odgaard che riceve palla al limite dell’area serve Ndoye che di destro prova la conclusione ad incrociare da posizione ravvicinata ma la palla termina al lato. Ancora Atalanta al 38′ con Zappacosta che entra in area ma con il controllo si allunga troppo il pallone perdendone il possesso. Italiano è costretto a cambiare al 40′ con Odgaard costretto a dare forfait a seguito di un infortunio al flessore e sostituito da Domìnguez. Al 42′ ancora Atalanta pericolosa con Hien che fa tutto da solo e giunto al limite dell’area calcia e sfiora il palo alla sinistra di Skorupski. Nel recupero del primo tempo palla in profondità per Ndoye che arriva sul fondo e sterza per servire l’accorrente Pobega che conclude di potenza impattando sulla difesa avversaria. Ad inizio ripresa ancora la squadra di Gasperini in avanti. Al 51′ Djimsiti dalla sinistra punta l’area e mette una palla arretrata per Bellanova che conclude incrociando sul secondo palo ma è prontissimo Skorupski che si allunga e mette in corner. I rososblu rispondono al 60′ con Ndoye che serve a centro area Pobega che calcia potente e sfiora il palo alla destra di Rui Patricio. L’Atalanta alza il baricentro e al 62′ sfiora il vantaggio con De Ketelaere che controlla e serve Cuadrado ma il sinistro non è preciso. Al 70′ Brescianini entra nell’area del Bologna con un doppio passo e libera la conclusione, parata da Skorupski. Gara senza sosta con i felsinei che al 72′ spaventano Rui Patricio ma Moro conclude da posizione ravvicinata ma manda alto. Grande occasione per l’Atalanta al 74′ con il neo arrivato Maldini, ma l’ex Monza si fa ipnotizzare da Skorupski. La squadra di Italiano aumenta i giri e al 76′ Holm parte da destra e si accentra per cercare il sinistro ma Rui Patrico fa buona guardia e mette in corner. All’80’ il Bologna passa con Castro che appena entrato in campo raccoglie l’assist perfetto di Lykogiannis su punizione dalla trequarti e di testa insacca anticipando Rui Patricio, per l’1-0. L’Atalanta ci prova fino alla fine ma senza riuscire a superare la retroguardia felsinea e con amarezza deve uscire di scena ai quarti dopo la finale persa lo scorso anno. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)