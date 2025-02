Atalanta-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna la Coppa Italia. Al Gewiss Stadium l’Atalanta ospita il Bologna per i quarti di finale del torneo. I bergamaschi sono reduci dal deludente pareggio in campionato contro il Torino, mentre i rossoblù hanno battuto il Como 2-0 e si sono rilanciati in zona Europa. La sfida tra Atalanta e Bologna è in programma oggi, martedì 4 febbraio, alle 21. Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Rui Patricio; Toloi, Hien, Djimsiti; Palestra, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Samardzic, De Ketelaere; Retegui. All. Gasperini

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Moro; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano Atalanta-Bologna sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Italia 1. La partita sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e il sito di Sportmediaset.