Atalanta-Bruges: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – L’Atalanta in campo in Champions League. Oggi, martedì 30 settembre, la Dea ospita i belgi del Bruges al Gewiss Stadium di Bergamo, nella seconda giornata della massima competizione europea. La squadra di Juric è reduce in Serie A dal pareggio di Torino contro la Juventus, fermata sull’1-1 con le reti di Sulemana e Cabal, mentre nel primo turno di Champions ha perso nettamente con il Paris Saint-Germain 4-0.  La sfida tra Atalanta e Bruges è in programma oggi, martedì 30 settembre, alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni: 
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Juric 
Bruges (4-2-1-3): Mignolet; Meijer, Mechele, Ordonez, Sabbe; Stankovic, Onyedika; Vanaken; Tzolis, Forbs, Tresoldi. All. Hayen  Atalanta-Bruges sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

