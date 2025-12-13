Atalanta-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Torna in campo l’Atalanta. Oggi, sabato 13 dicembre, i nerazzurri ospitano il Cagliari alla New Balance Arena in uno degli anticipi della quindicesima giornata di Serie A. La Dea, dodicesima a 16 punti, dopo il successo prestigioso in Champions contro il Chelsea va a caccia di un successo pesante per riavvicinarsi alla zona Europa. I tre punti peserebbero anche per i rossoblù, fermi ora a quota 14. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Cagliari, in campo stasera alle 20:45:

Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossonou; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino.

Cagliari (3-5-2) Caprile; Zappa, Juan Rodriguez, Luperto; Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert; Sebastiano Esposito, Borrelli. All. Pisacane

Atalanta-Cagliari sarà trasmessa in diretta su Dazn e su Sky (canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251). Inoltre, sarà possibile seguirla in streaming su Sky Go, NOW e sull’app di Dazn.

