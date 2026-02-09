Atalanta-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo l’Atalanta. Oggi, lunedì 9 febbraio, la Dea ospita la Cremonese – in diretta tv e streaming – alla New Balance Arena nella 24esima giornata di Serie A. La squadra di Palladino arriva dalla netta vittoria nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus, battuta 3-0, mentre nell’ultimo turno di campionato ha pareggiato 0-0 con il Como. Sconfitta invece per l’Inter, battuta 2-0 dalla Cremonese in trasferta.

La sfida tra Atalanta e Cremonese è in programma oggi, lunedì 9 febbraio, alle ore 18.30. Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. All. Palladino

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

Atalanta-Cremonese sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn.

