domenica 30 Novembre 2025
Atalanta-Fiorentina 2-0, Kossounou e Lookman mandano a fondo i viola

L’Atalanta supera in casa la Fiorentina per 2-0 nella tredicesima giornata di Serie A e rilancia le proprie speranze europee conquistando l’undicesimo posto. I viola restano invece fermi in penultima posizione e in piena zona retrocessione. A decidere sono i gol di Kossounou nel primo tempo e Lookman nella ripresa. 

 

Parte forte la Fiorentina con Kean che si crea un’occasione al 5′ ma viene fermato da Carnesecchi. L’Atalanta risponde al 13′ con De Ketelaere, questa volta a intervenire è De Gea, che poi deve impegnarsi per respingere un rasoterra di Zappacosta al 27′. Il portiere della Dea è invece impegnato a sventare il tiro di Piccoli al 36′, mentre lo spagnolo interviene su De Ketelaere un minuto dopo. Il match al 41′, con l’Atalanta che passa in vantaggio grazie al tiro cross di Kossounou, che sfrutta l’assist di De Ketelaere e batte De Gea sul palo lontano.  

De Ketelaere, di gran lunga il migliore in campo dei suoi, si mette in luce nella ripresa prima con un tiro al 48′ e poi propiziando il raddoppio bergamasco. La sua conclusione viene respinta da De Gea, ma finisce tra i piedi di Lookman, che al 51′ insacca il 2-0. La Fiorentina prova a reagire al 63′ con Dodo e soprattutto da Kean, che al 76′ colpisce il palo di testa. Fermato un minuto dopo anche il colpo di testa di Kean, che poi replica con maggior precisione al 76′ e stavolta colpisce il palo sinistro. Termina quindi 2-0 alla New Balance Arena. 

 

