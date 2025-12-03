11.2 C
Atalanta-Genoa 4-0, Palladino cala il poker e raggiunge la Juve ai quarti

(Adnkronos) – L’Atalanta conquista i quarti di finale della Coppa Italia battendo a Bergamo il Genoa 4-0. Oggi, mercoledì 3 dicembre, a decidere sono stati i gol di Djimsiti nel primo tempo e di De Roon, Pasalic e Ahanor nella ripresa. Nel prossimo turno la Dea ospiterà in casa la Juventus, già qualificata dopo la vittoria contro l’Udinese. 

 

Il match si sblocca al 19′ con la rete di Djimsiti su assist di Zalewski. L’Atalanta sfiora il raddoppio con il palo colpito su punizione da Maldini al 30′. L’ex attaccante del Milan è protagonista poco dopo con un tiro che termina fuori di poco. Al 36′ uno degli episodi chiave della partita, con il Genoa che resta in 10 per l’espulsione di Fini. 

Il raddoppio arriva in avvio di secondo tempo: al 54′ segna de Roon su assist di Maldini, grande protagonista del match. L’Atalanta controlla il gioco e ferma ogni possibile iniziativa dei ragazzi di De Rossi. All’82’ arriva il tris di Pasalic, servito da Scamacca. 

Il Genoa prova a reagire con una conclusione di Onana, stoppata dalla difesa bergamasca, e poco dopo è Scamacca a sfiorare il poker, esaltando i riflessi di Siegrist, mentre Maldini calcia alto da ottima posizione. Il gol, in ogni caso, è solo rimandato e arriva al 92′ con Ahanor. Finisce 3-0 alla New Balance Arena. 

 

