Atalanta, idea Thiago Motta per il dopo-Gasperini

(Adnkronos) – L’Atalanta inizia a pensare al dopo-Gasperini e nelle idee nerazzurre piomba Thiago Motta, un vecchio pallino appena esonerato dalla Juventus. L’attuale tecnico della Dea potrebbe finire sulla panchina della Roma nella prossima stagione e a Bergamo più di qualcuno ragiona sull’ex centrocampista, reduce da una separazione complicata con i bianconeri. Gian Piero Gasperini è uno dei candidati alla panchina della Roma. Il tecnico ha già annunciato che non rinnoverà il contratto con l’Atalanta, in scadenza nel 2026, ma potrebbe dire addio ai bergamaschi già al termine della stagione. Claudio Ranieri, ora alla guida dei giallorossi, inizierà a fine campionato la sua carriera da dirigente a Trigoria e sta valutando le opzioni per regalare ai capitolini il miglior allenatore possibile. Qualche giorno fa, Ranieri ha incassato l’apertura proprio di Gasperini, a margine della consegna del Premio Enzo Bearzot al Coni: “A chi non piacerebbe allenare la Roma? È una grande piazza, straordinaria e ha un pubblico eccezionale. Sarebbe motivo di orgoglio”. Il posto lasciato eventualmente libero da Gasperini all’Atalanta potrebbe essere occupato da Thiago Motta, allievo di Gasp (al Genoa e all’Inter) e accostato più volte alla panchina nerazzurra in passato. “Sono affezionatissimo a lui, in questo momento sta vivendo momenti difficili. È il ruolo dell’allenatore, che spesso viene troppo esaltato dai risultati e poi sottoposto alla gogna mediatica” aveva detto sempre il tecnico a margine della consegna del Premio Bearzot. Per il futuro, l’Atalanta valuta anche i nomi di Palladino e Tudor. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)