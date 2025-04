Atalanta-Lazio 0-1, gol di Isaksen decide il match

(Adnkronos) –

La Lazio vince 1-0 sul campo dell’Atalanta nel match della 31esima giornata e torna in piena corsa per la qualificazione alla Champions League. I nerazzurri passano a Bergamo grazie al gol di Isaksen, a segno al 54′. La vittoria consente ai capitolini di salire a 55 punti, a sole 3 lunghezze dai bergamaschi. L’Atalanta, al terzo k.o. di fila, rimane a quota 58, rischia di perdere il terzo posto e di essere risucchiata nel gruppone che punta al biglietto per la principale competizione europea. Gasperini decide di schierare dal 1′ un po’ a sorpresa Cuadrado al posto di De Ketelaere, alle spalle del duo Lookman-Retegui, mentre sono De Roon ed Ederson la coppia di centrocampo, con Djimsiti e Kolasinac ai fianchi di Hien in difesa. Baroni, invece, schiera Mandas in porta, con Belahyane e Rovella nella mediana, e il trio Tchaouna.Dele-Bashiru e Zaccagni alle spalle di Dia. Buon avvio dell’Atalanta che al 7′ sfiora il vantaggio con Kolasinac che su angolo di Lookman allunga il pallone sul secondo palo ma si salva la Lazio con Dia. Al 17′ gran chiusura di Rovella che anticipa l’inserimento di Retegui. La Lazio risponde al 30′ con l’inserimento di Dele-Bashiru che prova il tocco per Dia ma Carnesecchi con un gran intervento mette in angolo il cross. Al 35′ Baroni è costretto a cambiare per l’infortunio di Nuno Tavares. Al suo posto Luca Pellegrini. Al 3′ di recupero ancora Kolasinac che di testa sfiora il palo.

Ad inizio ripresa Lazio sugli scudi e al 48′ Dele-Bashiru conclude di potenza dalla distanza, ma Carnesecchi respinge. L'Atalanta ricomincia a pressare e al 50′ solo un miracolo di Mandas non la fa capitolare: Kolasinac serve Retegui che va a colpo sicuro ma il portiere salva d'istinto. Al 54′ ci prova ancora de Roon dalla distanza, ma la palla termina alta sopra la traversa. Sul rilancio del portiere la Lazio al 54′ passa in vantaggio: Dele-Bashiru vince il duello fisico con Hien e trova il neo entrato Isaksen che, a tu per tu con Carnesecchi, non sbaglia e fa 0-1. L'Atalanta reagisce e al 66′ Gila anticipa Retegui sul secondo palo ad un passo dal pari. Al 72′ ci prova Zappacosta dal limite ma Mandas blocca a terra. La Lazio è pronta a ripartire e al 74′ azione corale della squadra di Baroni che porta Pellegrini alla conclusione ma Carnesecchi devia in angolo. Gasperini decide di cambiare e toglie le sue star Retegui e Lookman per Maldini e Samardzic, poi Brescianini per Ederson. Forcing finale dell'Atalanta, con la Lazio che si difende con ordine e concede pochissimo. All'84' Zappacosta trova la sovrapposizione di Kolasinac che conclude di potenza, ma il tiro cross per Maldini viene allontanato. All'89' sul cross di Zappacosta ci prova di testa Brescianini che termina a lato. Non c'è più tempo e la Lazio porta via i tre punti dal Gewiss Stadium.