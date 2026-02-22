16 C
Firenze
domenica 22 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Atalanta-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Big match nella 26esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 22 febbraio, l’Atalanta ospita il Napoli – in diretta tv e streaming – nella sfida di campionato della New Balance Arena di Bergamo. La Dea è reduce dalla sconfitta di Champions League contro il Borussia Dortmund, nell’andata dei playoff, mentre nell’ultima giornata di Serie A ha vinto a Roma contro la Lazio per 2-0. Il Napoli invece ha pareggiato 2-2 con la Roma al Maradona. 

 

La sfida tra Atalanta e Napoli è in programma oggi, domenica 22 febbraio, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni: 

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino 

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Elmas, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte 

 

Atalanta-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
16 ° C
18 °
15.4 °
49 %
2.1kmh
0 %
Dom
15 °
Lun
14 °
Mar
16 °
Mer
18 °
Gio
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1329)ultimora (1184)sport (58)Eurofocus (47)demografica (40)campionato (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati